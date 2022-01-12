Команды в упорной борьбе разыграют титул.
Интер - Ювентус, getty images
12 января 2022, 00:05
В рамках поединка Суперкубка Италии Интер сыграет против Ювентуса в Милане.
Напомним, матч Интер — Ювентус состоится завтра, 12 января. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция поединка Интер — Ювентус будет доступна в этой статье.
Напомним, что на Football.ua можно узнать, где смотреть противостояние Интера против Ювентуса.
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