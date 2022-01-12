Италия

Нидерландец перестал отыгрывать ключевую роль в Барселоне.

В матче против Ромы в рамках итальянской Серии А туринский Ювентус сумел одержать победу (4:3), однако при этом на длительный срок лишился своего ключевого нападающего — Федерико Кьезы, который в одном из игровых эпизодов получил повреждение.

Рома — Ювентус 3:4 Видео голов и обзор матча

В итоге, коллектив Массимилиано Аллегри теперь вынужден срочно искать замену выпавшему на длительный период из основной обоймы футболисту.

Одним из потенциальных кандидатов на этот статус является нападающий каталонской Барселоны Мемфис Депай, который на старте сезона под руководством Рональда Кумана был ключевым футболистом в атаке "блаугранас", но сразу после прихода Хави потерял место в стартовом составе.

Нидерландец теперь раздумывает над вариантами для продолжения карьеры, и одной из возможностей для него видится переход в Ювентус, который рискует также потерять и Альваро Морату в текущее трансферное окно.

Как сообщает испанская пресса, "бьянконери" уже вышли на контакт с представителями Депай, и готовы предложить ему аренду до конца сезона с регулярной игровой практикой.

К слову, не исключен также и вариант, что Хави может запросить у руководства Барселоны помощь в отношении трансфера того-таки Мораты в обмен на Депая, что позволит испанскому коллективу сократить финансовые расходы в сложный период.