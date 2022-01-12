Италия

Стали известны составы на встречу Кубка Италии.

Аталанта в рамках поединка Кубка Италии сыграет на своем поле против скромной Венеции.

Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини решил предоставить отдых украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому.

Трио в атаке составят Пессина, Муриэль и Миранчук. Малиновский не попал даже на скамейку запасных.

Отметим, что в прошлом матче Аталанты украинский полузащитник отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30. На Fotball.ua можно следить за ключевыми событиями игры.