Италия

Украинский хавбек поделился мыслями о ситуации, в которой оказался бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию, в которой оказался Андрей Шевченко, возглавив Дженоа в итальянской Серии А.

"Мы постоянно на связи с ним, разговаривали. Мы все понимаем, что не такая простая ситуация — много травмированных, коронавирус и он только пришел в команду, и также сам заболел ковидом.

Непросто прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. Ему нужно время. То же самое было в сборной. Мы не с первого дня понимали то, что он хочет на поле.

Все команды из нижней части турнирной таблицы очень хорошего уровня. Вот Салернитана выиграла у Вероны. Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", — приводит слова Малиновского ТК Футбол 1/2/3.

Под руководством Шевченко Дженоа провела 10 поединков, в которых добыла лишь одну победу и шесть раз проиграла. В настоящее время "грифоны" занимают предпоследнее, 19 место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что Дженоа рассматривает двух иностранных специалистов в качестве потенциальных сменщиков Шевченко.