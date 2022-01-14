Италия

Поклонники "россонери" вывесили баннер для украинского тренера.

Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии играет против Милана.

Фанаты "россонери" вывесили баннер, который посвящен украинскому тренеру.

"У нас долгая история любви. Тот взгляд в Манчестере (во время победной серии пенальти против Ювентуса в финале Лиги чемпионов 2003 года на Олд Траффорд — прим. ред.) навсегда остался в наших сердцах. Шева – легенда навсегда".

Напомним, что матч Милан — Дженоа начался в 22:00. Следить за ключевыми событиями матча можно на Football.ua.