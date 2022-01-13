Италия

Украинский специалист сможет руководить своими футболистами со скамейки запасных.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко вылечился от коронавируса, сообщает Tuttomercatweb.

По информации источника, 45-летний украинец сдал отрицательный тест на коронавирус, что дает ему право руководить своими футболистами со скамейки запасных в матче 1/8 финала Кубка Италии против Милана.

Напомним, Шевченко сдал положительный тест перед поединком против Специи (0:1), из-за чего не смог присутствовать в технической зоне. Вместо него игроками руководил его ассистент Мауро Тассотти.

Ранее сообщалось, что Руди Гарсия отказал Дженоа, где мог заменить Шевченко.

Матч Милан — Дженоа состоится сегодня, 13 января, в 22:00 по киевскому времени.