Италия

Португалец вскоре вновь будет выступать в Серии А.

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед, Фенербахче и сборной Португалии Луиш Нани близок к подписанию контракта с Венецией.

По информации Джанлуки Ди Марцио, опытный вингер прибыл в Италию для прохождения медосмотра, после которого подпишет контракт с представителем Серии А до конца текущего сезона.

Отметим, что Нани уже имеет опыт выступления в Италии — футболист сыграл 18 поединков за Лацио, в которых сумел трижды отметиться забитыми мячами.

На данный момент португалец находится без клуба, после того как покинул Орландо Сити в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что услуги Нани предложили Дженоа и Болонье.