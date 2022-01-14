Португалец вскоре вновь будет выступать в Серии А.
луиш нани, getty images
14 января 2022, 09:39
Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед, Фенербахче и сборной Португалии Луиш Нани близок к подписанию контракта с Венецией.
По информации Джанлуки Ди Марцио, опытный вингер прибыл в Италию для прохождения медосмотра, после которого подпишет контракт с представителем Серии А до конца текущего сезона.
Отметим, что Нани уже имеет опыт выступления в Италии — футболист сыграл 18 поединков за Лацио, в которых сумел трижды отметиться забитыми мячами.
На данный момент португалец находится без клуба, после того как покинул Орландо Сити в ноябре 2021 года.
Ранее сообщалось, что услуги Нани предложили Дженоа и Болонье.