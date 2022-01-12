Италия

Наставник "нерадзурри" поделился своими мыслями перед игрой с Ювентусом.

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий поединок Суперкубка Италии против туринского Ювентуса.

"Нам нужна сыграть агрессивно и решительно. Мы понимаем, что будут моменты, в которых Ювентус доставит нам проблемы.

В августе они казались главными фаворитами на скудетто, а Интер и другие клубы были их конкурентами. Но все решается только на поле. Сейчас мы на вершине, но гонка будет открытой до конца.

У Ювентуса конкурентоспособная команда, сыграют Бонуччи и Кьеллини, и я хочу пожелать удачи Кьезе. Я не знаю его лично, но я играл с его отцом в Лацио. Федерико — наследие итальянского футбола.

Сегодня у нас была тренировка и все чувствуют себя хорошо, включая Джеко и Корреа. Все четверо нападающих в хорошей форме, двое выйдут в старте и двое останутся на скамейке запасных. Наличие большого количества вариантов — это всегда хорошо.

Это финал, и в таких играх нет фаворитов. Ювентус не проигрывал в последних восьми матчах, и в воскресенье они сделали нечто экстраординарное. Они привыкли играть в финалах, у них есть опытные игроки, но сейчас мы переживаем хороший момент", — приводит слова Индзаги Football-Italia.

Напомним, матч Интер — Ювентус состоится сегодня, 12 января, в 22:00 по киевскому времени.