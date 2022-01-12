Италия

Уругвайский защитник может сменить испанскую Ла Лигу на итальянскую Серию А.

Защитник Хетафе Матиас Оливера может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, руководство "неаполитанцев" уже вступило в переговоры по возможному переходу 24-летнего уругвайца. Итальянский клуб хочет арендовать футболиста.

В нынешнем сезоне Оливера провел 17 поединков, в которых забил один гол. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В настоящее время Наполи занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка. До лидирующего Интера шесть баллов, но у "нерадзурри" есть игра в запасе.

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