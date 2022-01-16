Италия

Форвард Ювентуса высказался о победе своей команды над Удинезе.

В 22-м туре чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Удинезе (2:0).

Нападающий "бьянконери" Пауло Дибала высказался о победе своей команды, где он стал одним из авторов забитых мячей.

"Я не праздновал, потому что искал на трибунах своего друга, которого пригласил на матч. Верите? Нет? Ваше право. Мне незачем что-то подобное доказывать. В последнее время вокруг меня слишком много новостей, которые я не хочу комментировать.

Мы провели хороший матч, но нужно продолжать атаковать даже при комфортном счете. Часто мы останавливаемся после забитого мяча, это нужно исправить. Сейчас мы приблизились к лидирующей группе, важно продолжить побеждать.

У нас сейчас нет хорошей слаженно игры, но команда должна проявить волю и характер в борьбе за самые высокие места", — сказал аргентинец в эфире Sky Italia.

Контракт Дибалы с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

Отметим, что в следующем туре Серии А Ювентусу предстоит тяжелый выезд в Милан.

Ранее исход поединка с Удинезе прокомментировал Массимилиано Аллегри.