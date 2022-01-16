Италия

Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку украинского специалиста.

Генеральный директор Дженоа Йоханнес Шпорс, накануне объявившей об отставке Андрея Шевченко с поста главного тренера команды, прокомментировал решение руководства клуба относительно украинского специалиста.

Функционер считает, что команде не хватало импульса и энергии в последних матчах.

"Мы много общались с Шевченко. К сожалению, результаты и игра команды не улучшились и мы приняли такое решение. В какой-то момент мы поняли, что команде не хватает импульса, энергии на матч с Фиорентиной.

Мы хотели быть честными по отношению к Шевченко, поэтому принимали решение быстро. Руководство намерено инвестировать в молодых, но опытных исполнителей. Те новички, которые уже есть в команде, здорово себя показали в деле.

Команда продолжает работу на трансферном рынке, так что подписания еще будут", — заключил Шпорс для SosFanta.

Ранее стало известно возможное место будущего трудоустройства экс-наставника сборной Украины.