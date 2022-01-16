Италия

Защитник туринского клуба высказался о результативности своей команды.

Защитник туринского Ювентуса Маттейс Де Лигт прокомментировал результативность своей команды в этом сезоне, которая снизилась после ухода Криштиану Роналду.

Нидерландский футболист считает, что в команде нет такого футболиста, который мог бы решить исход поединка одним точным ударом.

"Роналду был тем футболистом, который крайне редко упускал созданные для него шансы. Сейчас команде не хватает такого забивного нападающего. Тренер верно сказал, у нас молодая команда. Я тоже молод, если верить паспорту, но я провел достаточно много игр на высоком уровне.

В то же время, уход Роналду дал возможность раскрыться молодым игрокам, дал возможность прогрессу командной работе. Сейчас нет футболиста, который смог бы забивать по 30 мячей за сезон у Ювентуса, но теперь мы это делаем всей командой.

Победу над Удинезе считаю фундаментальной в плане борьбы за топ-4. Нам есть что улучшать, но сейчас важно добывать очки", — подытожил Де Лигт для Football Italia.

В следующем туре итальянского чемпионата Ювентус сыграет на выезде против Милана.

Ранее победу над Удинезе прокомментировал наставник туринцев Массимилиано Аллегри.