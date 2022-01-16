Италия

Команды забили на двоих шесть мячей.

В двадцать втором туре итальянской Серии А Сассуоло принимал на своем поле Верону.

Поединок складывался крайне неудачно для хозяев и первый тайм закончился в пользу гостей с преимуществом в два мяча. Сначала Капрари поразил ворота соперника ударом слета, а затем Барак оказался в нужном месте в нужное время, когда футболист хозяев выбивая мяч после углового попал в соперника.

Второй тайм принес немало эмоций и забитых мячей. Сассуоло усилиями Скамакки и вышедшего на поле Дефреля сумел сократить отставание до минимума, но на более их не хватило. Между голами Сассуоло Барак оформил дубль, реализовав пенальти.

Точку в матче поставил Барак, перебросив Коснильи.

Сассуоло - Верона 2:4

Голы: Скамакка, 54, Дефрель, 67 — Капрари, 37, Барак, 44, 57 (пен.), 90+4

Сассуоло: Консильи — Рожерио, Феррари, Кирикеш (Харруи, 81), Толян — Лопес, Фраттези (Айхан, 81), Кирьякопулос, Мюльдюр (Дефрель, 63), Распадори — Скамакка

Верона: Монтипо — Казале, Гюнтер, Чеккерини (Кополла, 81) — Лазович, Барак, Капрари (Калинич, 86), Велозу, Тамез (Бесса, 80), Депаоли (Фараони, 68) — Симеоне (Лазанья, 68)

Предупреждения: Кирьякопулос, Чеккерини, Депаоли, Феррари, Монтипо, Калинич.