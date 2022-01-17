Италия

Неаполитанцы не удержались и отметили потерявших очки конкурентов.

После того, как Аталанта и Интер закончили поединок 22 тура Серии А нулевой ничьей, обе команды неожиданно получили поздравления от Наполи.

Неаполитанцы, заинтересованные именно в таком исходе, отметили отметили отличную игру обеих команд, одна из которых не смогла обойти "партенопеев" в турнирной таблице, а вторая увеличила свое преимущество лишь на одно очко.

Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 16, 2022

Обвинить Наполи не в чем, поскольку матч действительно выдался богатым на моменты.

Интересно, ответят ли Аталанта и Интер чем-то подобным в социальных сетях, ведь Наполи играет свой матч 22 иура в понедельник.

Матч Болонья — Наполи состоится 17 января в 19:30 по киевскому времени.