Неаполитанцы не удержались и отметили потерявших очки конкурентов.
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17 января 2022, 08:46
После того, как Аталанта и Интер закончили поединок 22 тура Серии А нулевой ничьей, обе команды неожиданно получили поздравления от Наполи.
Неаполитанцы, заинтересованные именно в таком исходе, отметили отметили отличную игру обеих команд, одна из которых не смогла обойти "партенопеев" в турнирной таблице, а вторая увеличила свое преимущество лишь на одно очко.
Обвинить Наполи не в чем, поскольку матч действительно выдался богатым на моменты.
Интересно, ответят ли Аталанта и Интер чем-то подобным в социальных сетях, ведь Наполи играет свой матч 22 иура в понедельник.
Матч Болонья — Наполи состоится 17 января в 19:30 по киевскому времени.