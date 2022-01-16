Италия

Украинец не поможет команде в воскресном поединке.

Полузащитник Руслан Малиновский пропустит сегодняшний матч Аталанты против Интера, сообщает портал Calciomercato.

Причины отсутствия украинского хавбека в заявке бергамасков остаются неизвестными. Также в этой встрече Джан-Пьеро Гасперини не сможет рассчитывать на Рафаэла Толоя, Йоакима Мехле, Ханса Хатебура, Дувана Сапату и Робина Госенса.

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В текущем сезоне Малиновский провел 23 поединка в футболке "черно-синих", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Матч Аталанта – Интер в 22-м туре Серии А состоится в Бергамо в воскресенье, 16 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.