Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 22 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле поделила очки с приехавшим в гости миланским Интером.

Встреча прошла без участия украинского хавбека Руслана Малиновского, который заразился коронавирусом, и закончилась без забитых мячей.

После 21 игры Интер набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Серии А, а у Аталанты 42 балла и четвертая строчка.

Обзор матча:

Аталанта — Интер 0:0

Аталанта: Муссо — Демирал, Паломино, Джимсити — Фройлер, Де Роон, Копмейнерс, Пеццелла — Пессина (Миранчук, 78), Пашалич (Дзаппакоста, 90) — Муриэль (Пикколи, 86).

Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Шкриниар, Бастони (Де Врей, 82) — Дармиан (Дюмфрис, 66), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 66), Перишич — Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67).

Предупреждения: Де Роон, Паломино — Брозович, Чалханоглу.