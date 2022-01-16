Италия

Состоялся очередной матч 22 тура чемпионата Италии.

В поединке 22 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле расписала мировую с миланским Интером.

Встреча закончилась со счетом 0:0. Матч получился не слишком ярким и богатым на моменты. За весь поединок команды сделали лишь по шесть ударов по воротам друг друга, а в створ было меньше половины.

Отметим, что эту встречу пропускали многие ключевые футболисты команды Джан Пьеро Гасперини, в том числе украинский полузащитник Руслан Малиновский, который накануне матча сдал положительный тест на коронавирус.

После 21 игры Интер набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Серии А, а у Аталанты 42 балла и четвертая строчка.

Аталанта — Интер 0:0

Аталанта: Муссо — Демирал, Паломино, Джимсити — Фройлер, Де Роон, Копмейнерс, Пеццелла — Пессина (Миранчук, 78), Пашалич (Дзаппакоста, 90) — Муриэль (Пикколи, 86).

Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Шкриниар, Бастони (Де Врей, 82) — Дармиан (Дюмфрис, 66), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 66), Перишич — Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67).

Предупреждения: Де Роон, Паломино — Брозович, Чалханоглу.