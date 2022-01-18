Италия

Хавбек продолжит свою карьеру в Генуе.

Полузащитник миланского Интера Стефано Сенси близок к переходу в Сампдорию.

Как сообщает Николо Скира, стороны уладили все детали трансфера и в ближайшее время хавбек должен пройти медосмотр. Сенси перейдет в стан "Сампы" на правах аренды до конца сезона.

Неизвестно, будет ли иметь Сампдория право выкупа по окончанию соглашения.

Кроме того, Сенси уже определился с игровым номером — футболист будет выступать с цифрой 12 на спине.

Ранее сообщалось о возможном обмене Сенси на Торсби.