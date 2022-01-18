Хавбек продолжит свою карьеру в Генуе.
стефано сенси, getty images
18 января 2022, 22:12
Полузащитник миланского Интера Стефано Сенси близок к переходу в Сампдорию.
Как сообщает Николо Скира, стороны уладили все детали трансфера и в ближайшее время хавбек должен пройти медосмотр. Сенси перейдет в стан "Сампы" на правах аренды до конца сезона.
Неизвестно, будет ли иметь Сампдория право выкупа по окончанию соглашения.
Кроме того, Сенси уже определился с игровым номером — футболист будет выступать с цифрой 12 на спине.
Ранее сообщалось о возможном обмене Сенси на Торсби.