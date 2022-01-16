Италия

Осталось уговорить полузащитника на переход в Сампдорию.

Сампдория получила от Интера предложение обменять полузащитника Мортена Торсби на Стефано Сенси — сообщает Gazzetta dello Sport.

Безусловно талантливый, но склонный к травматизму Сенси никак не может заиграть в Интере, в то время как "змеи" нуждаются в укреплении средней линии.

Сампдория ответила отказом, но готова продолжить переговоры.

Торсби интересен "нерадзурри" тем, что, помимо его уверенности в себе и надежности, норвежец пробегает в среднем за матч 11 678 метров — это на 25 метров больше, чем показатель главного "моторчика" Интера, Брозовича.

Сам Торсби готов к переходу, однако пока неизвестна реакция Сенси на возможный переезд в Геную.

Ранее сообщалось, что Сенси интересуются ряд клубов Серии А.