Италия

Генуэзский клуб представил нового главного тренера.

Марко Джампаоло вновь назначен на должность нового главного тренера Сампдории, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Итальянский тренер подписал контракт с "блучеркьяти" до июня 2022 года с опцией продления до 2024 года. На этом посту 54-летний специалист сменил Роберто Д'Аверсу, который был отправлен в отставку на этой неделе.

Джампаоло уже работал во главе Сампдории в 2016-19 годах, проведя во главе генуэзцев 123 поединка и выиграв 49 из них.

На данный момент Сампдория занимает 16-е место в Серии А, находясь в четырех очках от зоны вылета.