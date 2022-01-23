Италия

Футболист поразил ворота Салернитаны.

В рамках 23 тура итальянской Серии А Наполи дома переиграл Салернитану со счетом 4:1.

На 53 минуте поединка голом с 11-метрового отличился Лоренцо Инсинье. Этот мяч стал историческим для футболиста и клуба.

Инсинье забил свой 115 гол за неаполитанцев. По данному показателю он догнал легендарного Диего Марадону.

Теперь он делит с Марадоной третье место в списке лучших бомбардиров клуба. У Марека Гамшика 121 мяч, а Дриса Мертенса 144 забитых гола.

Напомним, Инсинье летом продолжит карьеру в Торонто. Он уже подписал предварительный контракт с клубом.

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