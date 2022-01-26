Италия

Футболист вспомнил о своем периоде карьеры в Италии

Бывший нападающий Ювентуса украинец Сергей Коваленко рассказал, как попал в итальянский гранд и сколько получал в туринском клубе.

"Был какое-то время в Бордо, а потом агент сказал, что могу поехать на просмотр в Ювентус. Был месяц жесткого отбора, тренировались со второй командой, иногда в первую ставили. Нужно было выстоять, чтобы попасть в Ювентус.

Контракт подписали незаконно. Нас заводили в кабинет и просили подделывать подписи родителей. Если бы мы были не согласны, то контракт бы не подписали. Оказывали давление. Каждый подписал на пять лет контракт и так началась наша карьера в клубе. За троих игроков заплатили миллион".

"Я 20 лет назад перешел в Ювентус и зарплаты тогда не были космическими. Я тогда в дубль перешел, и агент сказал, что будем получать по четыре тысячи евро в месяц. Думал, какую машину купить себе, мечтали. Но подписали по минимальным условиям — полторы тысячи евро в месяц", — признался футболист в интервью Pressing.

Отметим, что Коваленко в туринском клубе так и не закрепился. После Ювентуса он поиграл за льежский Стандарт, Локерен, Руселаре, украинские и белорусские клубы.

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