Италия

Итальянский наставник потерял веру в футболиста.

Несмотря на тяжелую травму Федерико Кьезы, которая спровоцировала кадровый голод на правом фланге атаки туринского Ювентуса, главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри изменил свое изначальное видение будущего шведского нападающего Деяна Кулусевски.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, возможный скорый приход в туринский коллектив нападающего Фиорентины Душана Влаховича провоцирует необходимость для клуба привести в порядок зарплатную ведомость, частью чего может стать уход 21-летнего футболиста.

Все переговоры о возможной смене места работы для Кулусевски были остановлены в момент получения травмы Кьезой, но интерес той же андалузской Севильи к игроку явно не исчерпал себя.

В текущем сезоне Деян появлялся на поле в 27 матчах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его 30 млн евро.