Италия

Римляне хотят заполучить полузащитника Арсенала.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.

Рома планирует укрепить среднюю линию до закрытия трансферного ока и рассматривает возможность подписания Джаки. Арсенал готов отпустить швейцарского хавбека в январе, если сможет подписать Рубена Невеша из Вулверхэмптона.

Действующий контракт Джаки с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 13 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома расстанется с Генрихом Мхитаряном по истечению контракта.