Римляне хотят заполучить полузащитника Арсенала.
Гранит Джака, Getty Images
27 января 2022, 15:17
Полузащитник Арсенала Гранит Джака попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.
Рома планирует укрепить среднюю линию до закрытия трансферного ока и рассматривает возможность подписания Джаки. Арсенал готов отпустить швейцарского хавбека в январе, если сможет подписать Рубена Невеша из Вулверхэмптона.
Действующий контракт Джаки с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 13 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рома расстанется с Генрихом Мхитаряном по истечению контракта.