Паскуале Маццокки продолжит карьеру в составе "морских коньков".
Паскуале Маццокки, фото ФК Салернитана
28 января 2022, 16:54
Салернииана и Венеция договорились об аренде защитника Паскуале Маццокки — сообщил официальный сайт "морских коньков".
Аренда рассчитана до окончания сезона-2021/22 с обязательством выкупа при определенных условиях.
26-летний правый защитник ранее выступал за Римини (23 матча, 1 гол), Парму (61, 3), Перуджу (57, 1) и Венецию (52, 1).
Ранее сообщалось, что Салернитана отказалась подписывать Диего Косту.