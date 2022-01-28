Салернииана и Венеция договорились об аренде защитника Паскуале Маццокки — сообщил официальный сайт "морских коньков".

Аренда рассчитана до окончания сезона-2021/22 с обязательством выкупа при определенных условиях.

26-летний правый защитник ранее выступал за Римини (23 матча, 1 гол), Парму (61, 3), Перуджу (57, 1) и Венецию (52, 1).

Ранее сообщалось, что Салернитана отказалась подписывать Диего Косту.