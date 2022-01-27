Испания

Итальянский клуб отказался от услуг скандального форварда.

Нападающий Диего Коста не присоединится к Салернитане этой зимой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Салернитана рассматривала возможность подписания Косты после того, как он получил статус свободного агента. Однако "гранатовые" решили отказаться от подписания испано-бразильского форварда из-за его плохой физической формы.

В минувшем году 33-летний игрок провел 19 поединков в составе Атлетико Минейро, отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Косты также был заинтересован Арсенал.