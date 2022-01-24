Италия

При выполнении определенных условий аутсайдер Серии А выкупит голкипера.

Вторым новичком Салернитаны стал голкипер Пармы Луиджи Сепе — сообщил официальный сайт "морских коньков".

Срок аренды рассчитан до конца сезона-2021/22, однако при определенных условиях Салернитана будет обязана выкупить 30-летнего голкипера.

Сепе выступал за Наполи (4 матча во всех турнирах), Пизу (41), Виртус Ланчано (40), Эмполи (32), Фиорентину (7) и Парму (110).

Ранее сообщалось, что первым новичком Салернитаны стал племянник нового владельца клуба.