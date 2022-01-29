Италия

Форвард твердо намерен стать частью "россонери".

Контракт нападающего итальянского Торино Андреа Белотти подходит к своему завершению уже следующим летом, а сам футболист уже уведомил клуб, что не намерен в дальнейшем оставаться частью коллектива "быков".

Грядущий уход форварда в статусе свободного агента подтвердил и президент клуба Урбано Каиро, поэтому теперь перед 28-летним исполнителем в полной мере открыт выбор будущего нового клуба.

Английский Ньюкасл сразу же постарался вырваться в лидеры за право подписать опытного игрока, однако был вынужден встретиться с временным отказом от своего предложения.

Дело в том, что в сферу интересов Белотти, на данный момент, входит только один клуб — Милан, однако у "россонери" сейчас есть другая проблема.

Коллектив Стефано Пьоли не уверен в том, стоит ли продолжать отношения с 40-летним Златаном Ибрагимовичем, который, в случае обновления контракта, будет прямым конкурентом в борьбе за место в основном составе для Белотти.

Итальянская пресса ожидает, что уже на следующей неделе в вопросе Андреа будет поставлена финальная точка, в то время как со шведским игроком Паоло Мальдини собирается встречаться не ранее марта текущего года.

Отметим, что на данный момент нападающий Торино находится в стороне от футбола, восстанавливаясь от тяжелой травмы бедра.

В текущем сезоне Белотти сыграл в 10 матчах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.