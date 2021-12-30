Италия

Четыре года назад "быки" запросили за нападающего у Милана 100 миллионов евро.

Урбано Каиро уверен, что летом 2022 года Андреа Белотти покинет Торино.

"Я думаю, что Белотти покинет нас на правах свободного агента, – цитирует президента Торино Football Italia. – Его контракт заканчивается, новый он подписывать не намерен".

"В свое время при переходе из Палермо он обошелся нам в 8 миллионов евро. За эти годы Андреа много дал клубу, но и клуб многое ему дал".

"Четыре года назад мы могли продать его Милану за 100 миллионов евро, но у нас сложились такие гармонические отношения, что ни игрок, ни клуб не захотели расставаться".

В Италии Белотти интересуются Милан, Интер, Наполи и Фиорентина. Также у него есть варианты продолжить карьеру в АПЛ или МЛС, куда его зовет Торонто.