Италия

Нападающим интересуются более солидные клубы.

Торино не смог убедить Андреа Белотти остаться в составе “граната” – утверждает Calciomercato.com.

Торино предлагал нападающему зарплату 3 миллиона евро в год с многочисленными бонусами, но сам Белотти давно мечтает оказаться в клубе, способном выигрывать трофеи.

В настоящий момент нападающим, чей контракт истекает в июне 2022 года, интересуются Интер, Милан, Наполи и Фиорентина (последний вариант мало чем отличается от Торино, разве что по деньгам).

Интересно, что если Андреа вдруг передумает уходить, то 3 миллиона в год он уже не получит: "злопамятные" руководители Торино дадут лишь 2,5 миллиона евро.

28-летний форвард провел 41 матч (12 голов) за национальную сборную Италии и выступал за Альбинолеффе (41 матч во всех турнирах, 14 голов), Палермо (64, 16) и Торино (235, 107).