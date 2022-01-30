Флорентийский клуб ведет переговоры по уругвайскому форварду.
Агустин Альварес, Getty Images
30 января 2022, 10:55
Нападающий Пеньяроля Агустин Альварес может стать игроком Фиорентины до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Фиорентина хочет укрепить линию нападения и ведет переговоры по Альваресу. Стоимость форварда оценивается в сумму около 15 миллионов евро, и стороны пока пытаются согласовать детали сделки.
В активе 20-летнего игрока уже имеется 4 матча и 1 гол в составе сборной Уругвая.
Ранее сообщалось, что Фиорентина объявила о подписании нападающего Базеля Артура Кабрала.