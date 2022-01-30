Италия

Флорентийский клуб ведет переговоры по уругвайскому форварду.

Нападающий Пеньяроля Агустин Альварес может стать игроком Фиорентины до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Фиорентина хочет укрепить линию нападения и ведет переговоры по Альваресу. Стоимость форварда оценивается в сумму около 15 миллионов евро, и стороны пока пытаются согласовать детали сделки.

В активе 20-летнего игрока уже имеется 4 матча и 1 гол в составе сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что Фиорентина объявила о подписании нападающего Базеля Артура Кабрала.