Италия

"Фиалки" интересуются форвардом Нью-Йорк Сити Кастельяносом.

Фиорентина постарается восполнить уход в Ювентус Душана Влаховича (за 75 миллионов евро) еще до закрытия зимнего трансферного окна — сообщает AS.

Во Флоренцию уже прибыл Артур Кабрал из Базеля (14 миллионов евро), но на этом «фиалки» останавливаться не намерены.

По информации TNT Sports Brazil, Фиорентина интересуется нападающим Нью-Йорк Сити Валентином Кастельяносом, которого оценивают в 20 миллионов долларов. На 23-летнего аргентинца также претендуют Палмейрас и Ривер Плейт.

Кастельянос провел 6 матчей (0 голов) за олимпийскую (U-23) сборную Аргентины и выступал за Универсидад де Чили (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Атлетико Торке (30, 5) и Нью-Йорк Сити (99, 41).