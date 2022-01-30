Форвард готовится перейти в генуэзский клуб.
Владислав Супряга, ФК Динамо
30 января 2022, 11:41
Нападающий Динамо Владислав Супряга может в ближайшее время стать игроком Сампдории.
Как сообщает портал Tuttomercato, Супряга пройдет медобследование в Киеве перед вылетом в Италию для завершения перехода. Украинский форвард присоединится к Сампдории на правах аренды до июня 2023 года с правом выкупа за 7-8 миллионов евро.
Действующий контракт Супряги с Динамо рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "бело-синих", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Динамо также согласилось отпустить нападающего Эрика Рамиреса в хихонский Спортинг.