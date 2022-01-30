Италия

Форвард готовится перейти в генуэзский клуб.

Нападающий Динамо Владислав Супряга может в ближайшее время стать игроком Сампдории.

Как сообщает портал Tuttomercato, Супряга пройдет медобследование в Киеве перед вылетом в Италию для завершения перехода. Украинский форвард присоединится к Сампдории на правах аренды до июня 2023 года с правом выкупа за 7-8 миллионов евро.

Действующий контракт Супряги с Динамо рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "бело-синих", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Динамо также согласилось отпустить нападающего Эрика Рамиреса в хихонский Спортинг.