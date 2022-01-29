Италия

Полузащитник прибыл в Геную из Интера.

Сампдория официально подтвердила аренду Стефано Сенси у Интера — сообщил сайт "блучеркьяти".

Ранее о договоренности между клубами "проболтался" официальный сайт Серии А, разместив информацию о переходе до объявления о нем клубами.

26-летний Сенси провел 8 матчей за национальную сборную Италии (3 гола) и выступал в составе Сан-Марино (61 матч во всех турнирах, 11 голов), Чезены (33, 3), Сассуоло (68, 5) и Интер (52, 4).

Ранее сообщалось, что в Сампдорию перейдет Владислав Супряга.