Гамбиец может отправиться в аренду до конца сезона.
эбрима дарбо, getty images
31 января 2022, 11:12
Полузащитник Ромы и сборной Гамбии Эбрима Дарбо близок к уходу из клуба.
Кальяри, Салернитана и Андерлехт начали переговоры с "волками" касаемо аренды футболиста, сообщает Николо Скира. Речь идет об аренде до конца сезона без права выкупа.
В текущем сезона на счету Дарбо всего пять матчей в футболке Ромы, четыре из которых пришлись на Лигу конференций. Кроме того, хавбек сумел отличиться одной результативной передачей.
Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что другой хавбек Ромы отказался уходить в аренду зимой.