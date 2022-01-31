Италия

Гамбиец может отправиться в аренду до конца сезона.

Полузащитник Ромы и сборной Гамбии Эбрима Дарбо близок к уходу из клуба.

Кальяри, Салернитана и Андерлехт начали переговоры с "волками" касаемо аренды футболиста, сообщает Николо Скира. Речь идет об аренде до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезона на счету Дарбо всего пять матчей в футболке Ромы, четыре из которых пришлись на Лигу конференций. Кроме того, хавбек сумел отличиться одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что другой хавбек Ромы отказался уходить в аренду зимой.