Италия

Гвинейский полузащитник рушит зимние трансферные планы "волков".

Рома сделала очередную попытку избавиться от Амаду Диавара, но вновь потерпела неудачу — сообщает Football Italia.

На сей раз Диавара предлагали Кальяри, но сам полузащитник национальной сборной Гвинеи упорно отказывается покидать столицу Италии, уже отказав Валенсии, Айнтрахту Ф, Сампдории и Торино.

Поскольку Рома ограничена в трансферных возможностях, чтобы приобрести кого-то в добавок к Сержио Оливейре, необходимо расстаться с кем-то еще, кроме Вильяра и Майораля, отправившихся в Хетафе.

24-летний опорный полузащитник сборной Гвинеи (23 матча, 0 голов) выступал за Сан-Марино (15 матчей во всех турнирах, 0 голов), Болонью (35, 0), Наполи (74, 2) и Рому (66, 2).