Италия

Все матчи 21 тура должны пройти в воскресенье, 9 января, как и было запланировано.

Руководство Серии А, приняв новые условия проведения матчей чемпионата Италии, уверяет, что история 20-го тура не повторится и все матчи 21-го тура пройдут вовремя — сообщил официальный сайт Лиги.

В новом "протоколе безопасности", основанном на правилах УЕФА для еврокубков, говорится, в частности, о том, что матч должен состояться, если команда способна предоставить минимум 13 здоровых футболистов, среди них не менее девяти (1 вратарь) из первой команды.

В противном случае, если команда не выходит на матч, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, как это было с Тоттенхэмом в Лиге конференций.

То есть Торино, Салернитана, Удинезе и Болонья, отправленные на пятидневный карантин органами здравоохранения и не сыгравшие свои матчи, получат "баранки" за несостоявшиеся поединки против Аталанты, Венеции, Фиорентины и Интера соответственно.

Однако следующий тур в Серии А запланирован на воскресенье, 9 января — как раз последний день того самого пятидневного карантина. То есть команды, не вышедшие на матчи 20-го тура по предписанию врачей, могут повторить это снова.

Руководство Лиги уверяет, что все 10 матчей тура состоятся в запланированные сроки — в воскресенье, и готово судиться с министерством здравоохранения.