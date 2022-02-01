Форвард получил награду от итальянской лиги.
Джакомо Распадори, Getty Images
01 февраля 2022, 13:33
Нападающий Сассуоло Джакомо Распадори стал лучшим футболистом Серии А по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт лиги.
Итальянский форвард получит специальную награду от лиги и карточку от FIFA 22 перед встречей с Ромой, которая запланирована на 13 февраля.
В четырех январских матчах Распадори отличился тремя голами и помог Сассуоло добиться одной победы и двух ничейных результатов. Всего в текущем сезоне 21-летний игрок провел 23 поединка в футболке "черно-зеленых", забив 7 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что президент Серии А Паоло Даль Пино ушел в отставку.