Италия

Форвард получил награду от итальянской лиги.

Нападающий Сассуоло Джакомо Распадори стал лучшим футболистом Серии А по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт лиги.

Итальянский форвард получит специальную награду от лиги и карточку от FIFA 22 перед встречей с Ромой, которая запланирована на 13 февраля.

В четырех январских матчах Распадори отличился тремя голами и помог Сассуоло добиться одной победы и двух ничейных результатов. Всего в текущем сезоне 21-летний игрок провел 23 поединка в футболке "черно-зеленых", забив 7 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что президент Серии А Паоло Даль Пино ушел в отставку.