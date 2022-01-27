Италия

Николас Скьяппакассе столкнулся с проблемами с законом.

Нападающий Сассуоло Николас Скьяппакассе был арестован в Уругвае по обвинению в хранении оружия. Об этом сообщает Football-Italia ссылаясь на Montevideoportal.

23-летний уругваец подписал контракт с итальянским клубом летом прошлого года, но после травмы было принято решение, что он останется в аренде и продолжит выступать за Пеньяроль.

Вчера, 26 января, футболист был арестован и обвинен в незаконном хранении оружия. Он останется под стражей как минимум на 24 часа.

По информации источника, полиция остановила его машину для проверки документов, но обнаружила у него в машине пистолет. Скьяппакассе с тремя друзьями ехал на стадион, чтобы посмотреть товарищеский матч.

Отмечается, что Скьяпакассе заявил полиции, что он должен был передать пистолет человеку, присутствовавшему на стадионе. El Pais со ссылкой на полицейский отчет утверждает, что Николас пытался избавиться от пистолета, когда полицейские приближались к машине.

Помимо всего выше указанного, один из трех других арестованных друзей футболиста известен полиции за ранее совершенные преступления, связанные с наркотиками.

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