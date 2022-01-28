Хавбек продолжит свою карьеру в другом клубе Серии А.
риккардо чьерво, getty images
28 января 2022, 20:17
Полузащитник Ромы Риккардо Чьерво, который первую часть сезона провел в Сампдории, продолжит свою карьеру в Сассуоло.
Контракт подписан на условиях аренды до конца сезона с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне вингер провел 12 матчей за Сампдорию во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что у другого игрока Сассуоло большие проблемы с уругвайским законом.