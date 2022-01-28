Италия

Хавбек продолжит свою карьеру в другом клубе Серии А.

Полузащитник Ромы Риккардо Чьерво, который первую часть сезона провел в Сампдории, продолжит свою карьеру в Сассуоло.

Контракт подписан на условиях аренды до конца сезона с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей за Сампдорию во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что у другого игрока Сассуоло большие проблемы с уругвайским законом.