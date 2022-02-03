Италия

Римляне фактически смирились с уходом футболиста.

Нападающий итальянской Ромы Николо Дзаньоло во время зимней трансферной кампании был одной из целей туринского Ювентуса, однако желание "зебр" заполучить нападающего Фиорентины Душана Влаховича все-таки оказалось сильнее.

Однако, "Старая Синьора" совершенно не собирается отказываться от идеи заполучить также и 22-летнего итальянца, поэтому продолжает вести консультации с представителями игрока и "джаллоросси".

Поскольку Ювентус проявляет настойчивость, Рома не может быть уверена в том, что Дзаньоло останется в ее обойме даже в том случае, если клубу удастся продлить с ним контракт.

Именно поэтому руководство "волков" готово пойти на интересный ход — римляне пропишут в обновленном соглашение устраивающую их сумму отступных, которую в последствии будет вынужден выплатить Ювентус, если захочет приобрести Дзаньоло после такого шага соперников.

Стоит отметить, что на данный момент Николо от ухода из клуба удерживает только сам факт наличия контракта до 2024 года, без сопутствующих дополнительных обязательств.

В текущем сезоне итальянец провел 26 матчей, забив четыре гола и отдав пять голевых передач.