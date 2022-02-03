Италия

Форвард травмировался в расположении сборной Мексики.

Нападающий Наполи Ирвинг Лосано рискует пропустить длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, Лосано повредил плечо в матче сборной Мексики против Панамы и был сразу же доставлен в больницу. Предполагается, что восстановление форварда может занять около двух месяцев.

Таким образом, 26-летний игрок пропустит ближайшие матчи "адзурри" и практически наверняка не сможет принять участие в дуэли с Барселоной в Лиге Европы.

Первая встреча Барселоны и Наполи в 1/16 финала Лиги Европы состоится на Камп Ноу 17 февраля.