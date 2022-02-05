Украинский нападающий может дебютировать за новую команду.
Владислав Супряга, фото Сампдория
05 февраля 2022, 23:28
Сампдория в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Италии примет на своем поле Сассуоло.
Украинский нападающий Владислав Супряга попал в заявку своей команды и может провести дебютный матча.
Отметим, что Супряга присоединился к Сампдории в последние дни зимнего трансферного окна на правах аренды из Динамо. "Блучеркьяти" также имеют право выкупа 21-летнего игрока.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Сампдория — Сассуоло вы можете на нашем сайте.