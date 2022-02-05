Италия

Украинский нападающий может дебютировать за новую команду.

Сампдория в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Италии примет на своем поле Сассуоло.

Украинский нападающий Владислав Супряга попал в заявку своей команды и может провести дебютный матча.

Отметим, что Супряга присоединился к Сампдории в последние дни зимнего трансферного окна на правах аренды из Динамо. "Блучеркьяти" также имеют право выкупа 21-летнего игрока.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Сампдория — Сассуоло вы можете на нашем сайте.