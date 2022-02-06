Футболист привлек внимание других клубов.
Николо Дзаньоло, Getty Images
06 февраля 2022, 12:25
Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло заинтересовал туринский Ювентус и Тоттенхэм.
Для туринского клуба хавбек является главной трансферной целью лета. Боссы клуба уверены, что им удастся подписать игрока "волков".
Более того, "старая сеньора" ищет замену Паулу Дибале, который в конце текущего сезона может покинуть клуб. У аргентинца заканчивается контракт.
В текущем сезоне на счету Дзаньоло 20 матчей за Рому, в которых он забил два гола и отдал один голевой пас.
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