Украинский полузащитник провел невыдающийся поединок.
Руслан Малиновский, getty images
10 февраля 2022, 22:29
В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта с Русланом Малиновским в составе принимала на своем поле Фиорентину и потерпела поражение.
Статистический портал SofaScore традиционно оценил участников встречи.
Руслан Малиновский получил среднюю оценку — 6.9 балла. Показатель лучше, чем у украинского полузащитника, сразу у четырех игроков Аталанты.
Напомним, что Руслан Малиновский — автор лучшего гола Аталанты в декабре.