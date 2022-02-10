Италия

Украинский полузащитник провел невыдающийся поединок.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта с Русланом Малиновским в составе принимала на своем поле Фиорентину и потерпела поражение.

Статистический портал SofaScore традиционно оценил участников встречи.

Руслан Малиновский получил среднюю оценку — 6.9 балла. Показатель лучше, чем у украинского полузащитника, сразу у четырех игроков Аталанты.

Напомним, что Руслан Малиновский — автор лучшего гола Аталанты в декабре.