Гол Руслана Малиновского в ворота Наполи в рамках 16-го тура итальянской Серии А признан лучшим голом "бергамасков" в декабре.

Отметим, что гол Малиновского помог Аталанте обыграть подопечных Спаллетти (3:2).

La 💣 di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre! 🔥



Malina’s 💣 in Naples is your Best Goal from December! 🦿



