Италия

Выстрел украинца в ворота Наполи по достоинству оценили болельщики.

Гол Руслана Малиновского в ворота Наполи в рамках 16-го тура итальянской Серии А признан лучшим голом "бергамасков" в декабре.

Отметим, что гол Малиновского помог Аталанте обыграть подопечных Спаллетти (3:2).

La 💣 di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre! 🔥



Malina’s 💣 in Naples is your Best Goal from December! 🦿



Presented by https://t.co/1mQ8uWLPtM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/aKRCnBDmdN — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 31, 2022

В этом розыгрыше Серии А украинец сумел забить пять мячей, а также отдать две голевые передачи за 18 сыгранных матчей.

Ранее стало известно, что Малиновский заразился коронавирусом.