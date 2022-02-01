Гол Руслана Малиновского в ворота Наполи в рамках 16-го тура итальянской Серии А признан лучшим голом "бергамасков" в декабре. 

Отметим, что гол Малиновского помог Аталанте обыграть подопечных Спаллетти (3:2).

В этом розыгрыше Серии А украинец сумел забить пять мячей, а также отдать две голевые передачи за 18 сыгранных матчей.

Ранее стало известно, что Малиновский заразился коронавирусом.