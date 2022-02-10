Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта с Русланом Малиновским в составе принимала на своем поле Фиорентину и уступила со счетом 2:3.

Бергамаски имели численное преимущество в конце встречи, но умудрились пропустить и вылететь из турнира.

Обзор матча:

Аталанта - Фиорентина 2:3

Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 — Пьонтек, 9 (пен.), 71, Миленкович, 90+4

Аталанта: Муссо — Паломино (Копмейнерс, 37), Демирал, Джимсити — Дзаппакоста, Пашалич (Пессина, 74), Фройлер, Малиновский (Муриэль, 74), де Роон, Хатебур — Бога,

Фиорентина: Терраччано — Бираги, Игор, Мартинес, Одриосола — Малех (Миленкович, 81), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59) — Сапонара (Иконе, 75), Пьонтек, Гонсалес (Соттил, 59)

Предупреждения: Де Роон, Пашалич, Игор, Мартинес

Удаление: Мартинес, 79 (второе предупреждение).