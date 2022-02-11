Италия

Влахович: Не переживаю по поводу выезда на Артемо Франки в следующем этапе Кубка Италии

Туринский Ювентус в четвертьфинальном поединке Кубка Италии сумел на своем поле обыграть Сассуоло (2:1), благодаря чему вышел в следующий раунд состязаний.

Ювентус — Сассуоло 2:1 Видео голов и обзор матча

Не последнюю роль в данном успехе "Старой Синьоры" сыграл удар ее сербского нападающего Душана Влаховича на 88-й минуте, после которого случился роковой для "нероверди" рикошет от защитника Руана Трессольди.

"Зимний" новичок "зебр" следующим образом прокомментировал победу своей команды.

"Пока мы набираем обороты, это займет определенное время. Ювентус находится только в начале своего пути, но, как я уже говорил ранее, я многим обязан своим товарищам по команде за ту поддержку, которую они мне оказали. Без них не было бы моих моментов в прошлых матчах. Для меня честь играть в составе такой фантастической команды.

Что касается конкуренции против Дибалы и Мораты за место в стартовом составе, то между нами нет совершенно никаких конфликтов. Пауло и Альваро — действительно классные парни, которые в своей карьере выиграли очень много трофеев. Я пришел сюда для того, чтобы тренироваться, учиться и, в последствии, достичь их уровня", — поделился впечатлениями о матче сербский футболист.

Отметим, что Ювентус на следующем этапе кубкового турнира будет вынужден сыграть на Артемио Франки против Фиорентины — бывшего клуба Влаховича. Душан следующим образом встретил данную новость: "Я буду думать только о самом матче и о победе в нем. Все посторонние вещи меня мало интересуют. Это будет ровно такой же игрой, как и любая другая в чемпионате или Кубке Италии.

Мы все здесь собрались для того, чтобы играть в футбол, поэтому проблем у меня не возникнет".

Отметим, что первый полуфинал Кубка Италии между Ювентусом и Фиорентиной состоится на Альянц Стэдиум 2 марта, а ответный матч пройдет во Флоренции 20 апреля.