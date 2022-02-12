Словацкий центрбек проведет переговоры с миланским клубом.
Милан Шкриниар, Getty Images
12 февраля 2022, 15:55
Защитник Милан Шкриниар готов подписать новый контракт с Интером, сообщает портал Calciomercato.
Шкриниар планирует провести переговоры с руководством Интера и обсудить детали сотрудничества. В данный момент словацкий центрбек получает около 3 млн евро в год, но он хочет, чтобы ему увеличили зарплату до 4,5 млн евро.
Действующий контракт Шкриниару с Интером рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 29 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Интер предложил новый контракт Ивану Перишичу до 2024 года.