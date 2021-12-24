Словацкий футболист рассказал о своих планах.
Милан Шкриниар, Getty Images
24 декабря 2021, 17:54
Защитник Милан Шкриниар не исключил вариант с возможным уходом из Интера в будущем.
"Я не думаю об уходе, я счастлив здесь. Но никогда не знаешь, что может произойти. Мы еще не обсуждали возможность продления, а мой контракт рассчитан до 2023 года", – рассказал Шкриниар в интервью Corriere della Sera.
Интерес к словацкому центрбеку проявляют несколько клубов из АПЛ и Ла Лиги.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Интер продлил контракт с защитником Федерико Димарко.