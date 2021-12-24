Италия

Словацкий футболист рассказал о своих планах.

Защитник Милан Шкриниар не исключил вариант с возможным уходом из Интера в будущем.

"Я не думаю об уходе, я счастлив здесь. Но никогда не знаешь, что может произойти. Мы еще не обсуждали возможность продления, а мой контракт рассчитан до 2023 года", – рассказал Шкриниар в интервью Corriere della Sera.

Интерес к словацкому центрбеку проявляют несколько клубов из АПЛ и Ла Лиги.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 23 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Интер продлил контракт с защитником Федерико Димарко.